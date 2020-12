Que Google domina el internet es bien sabido, pero muchas veces no comprendemos su alcance hasta que ocurre una falla en su sistema.

Varios distritos escolares experimentaron problemas con una interrupción de Google.

Así se informó el lunes 14 de diciembre por la mañana.

Desde entonces, Google ha dicho que el problema estaba “muy claro” y procedió a su corrección.

Pero las escuelas de Charlotte-Mecklenburg dijeron que la suite de Google estaba inactiva.

Lo que provocó interrupciones irregulares para algunos estudiantes de CMS que usaban Chromebooks y cursos Canvas.

The Google suite is currently down for users worldwide. Spotty outages across our region are impacting some Chromebooks and Canvas coursework for CMS students. Google is working to resolve this as quickly as possible. pic.twitter.com/6TxB97rdPD

— CMS (@CharMeckSchools) December 14, 2020