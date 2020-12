Escuelas de Guilford busca tutores de matemáticas

Las Escuelas del Condado de Guilford (GCS) están lanzando una oportunidad para que los estudiantes de matemáticas de la escuela secundaria sirvan como tutores remotos desde sus propios hogares.

Según el Center for Research on Education Outcomes muestra que los estudiantes podrían perder hasta 232 días en matemáticas en un entorno de aprendizaje en línea. Un blog reciente publicado por Education Next (diciembre de 2020) indica que la tutoría es la intervención educativa más efectiva jamás estudiada.

El efecto promedio de los programas de tutoría sobre el rendimiento académico es mayor que aproximadamente el 85% de otras intervenciones educativas. Otros beneficios de la tutoría incluyen el desarrollo socioemocional y la exposición a compañeros mayores en un rol de mentor-aprendiz.

GCS ya tiene datos que muestran que sus estudiantes están luchando más este año en comparación con años anteriores. El objetivo del programa de tutoría es servir como una estructura más para ayudar a los estudiantes durante el aprendizaje remoto.

“Siempre he dicho que combatir la pérdida de aprendizaje que estamos viendo durante esta pandemia requerirá esfuerzos de tutoría a gran escala en la forma de un cuerpo de tutoría nacional”, dijo la Dra. Sharon L. Contreras, Superintendente, y señaló que espera que la iniciativa de GCS servirá para fomentar la implementación de grupos de tutoría en Carolina del Norte y a nivel nacional. “Los esfuerzos para acelerar el aprendizaje y construir relaciones con los estudiantes siguen siendo la vanguardia de nuestro trabajo como distrito”.

El distrito ya ha lanzado un esfuerzo inicial para construir un cuerpo de tutoría con NC A&T State University y otras universidades locales que contratarán estudiantes universitarios para servir como tutores de matemáticas para los estudiantes de GCS.

Ahora GCS tiene una necesidad inmediata de estudiantes de secundaria que estén dispuestos a convertirse en tutores de matemáticas para estudiantes más jóvenes. Los estudiantes de la escuela secundaria serían tutores de los estudiantes más jóvenes que toman matemáticas de cuarto grado hasta el nivel NC Math I mientras se les paga y obtienen créditos del curso sin salir de casa.

Para postularse, los estudiantes deben cumplir con ciertos criterios:

Inscrito en una clase de matemáticas AP o IB con una calificación de “B” o superior.

Inscrito en otra clase de matemáticas de la universidad de matemáticas con una calificación de “B” o superior.

Inscrito en la clase de matemáticas de 4º nivel (Matemáticas 4, Discreto o Precálculo) con “B” o superior.

Los estudiantes recibirán .5 créditos por tutoría cinco horas a la semana o 1.0 crédito por tutoría diez horas a la semana. A los estudiantes también se les pagará $10 por hora. Los estudiantes de GCS interesados ​​deben solicitar aquí. Póngase en contacto con Mandy Luck (lucka@gcsnc.com) con preguntas.