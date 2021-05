Escuelas de Henderson ofrecen comida gratis para niños este verano

El sistema de Escuelas Públicas del Condado de Henderson (HCPS) ofrece comida gratis para sus estudiantes durante el verano a través del Programa de Comida de Verano, que comienza el lunes 7 de junio.

Hasta el viernes 13 de agosto, el Departamento de Nutrición Infantil de HCPS operará 23 sitios “abiertos”, que constan de las 22 paradas a lo largo de dos rutas “Meals On the Bus” (Comidas en el Autobús) y un sitio de recogida.

El Departamento de Nutrición Infantil de HCPS participa anualmente en el Programa de Servicio de Alimentos de Verano administrado por el estado, y este año proporcionará comidas gratuitas a los niños en un total de 47 sitios de alimentación “cerrados” y “abiertos”.

Los sitios “cerrados” incluyen varias organizaciones asociadas que requieren inscripción para sus servicios, como el Boys & Girls Club y el Salvation Army de Hendersonville. Las 23 escuelas HCPS también se consideran sitios cerrados, ya que las comidas se proporcionarán específicamente a los estudiantes que participan en el aprendizaje de verano en sus escuelas.

Los sitios “abiertos” a lo largo de las rutas y en el sitio de recogida están abiertos al público, donde cualquier niño de 2 a 18 años puede recibir paquetes de comida durante las horas designadas.

Los sitios estarán cerrados el lunes 5 de julio, cuando el distrito esté en observancia del día festivo del Día de la Independencia.

Los paquetes combinados de desayunos y almuerzos estarán disponibles para los niños de lunes a viernes en los siguientes horarios:

Sitio de recogida

Escuela Media Apple Valley

12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Ruta 1

11:15 a.m. a 11:20 a.m. – Dermid Circle

11:25 a.m. a 11:30 a.m. – Meadowlark Lane

11:40 a.m. a 11:45 a.m. – Lincoln Circle

11:50 a.m. a 11:55 a.m. – Walnut Tree Circle

12:05 p.m. a 12:10 p.m. – Otter Trail Lane

12:15 p.m. a 12:25 p.m. – King Creek

12:35 p.m. a 12:40 p.m. – Lyda’s Trailer Park/Hull Street

12:45 p.m. a 12:50 p.m. – Maple Village

12:55 p.m. a 1:00 p.m. – King Edward Lane/Case Street

1:10 p.m. a 1:15 p.m. – Dodd Meadows

1:20 p.m. a 1:25 p.m. – Shorty Collins

1:30 p.m. a 1:40 p.m. – Leisure Lane

Ruta 2

11:00 a.m. a 11:15 a.m. – Old Holbert Rd/Craigs Cove Lane

11:30 a.m. a 11:35 a.m. – Regency Loop

11:40 a.m. a 11:45 a.m. – Apartamentos Cedar Terrace

11:50 a.m. a 11:55 a.m. – Apartamentos Cedar Bluff

12:00 p.m. a 12:10 p.m. – Apartamentos Sugarloaf

12:15 p.m. a 12:20 p.m. – Conner Creek Mobile Park

12:25 p.m. a 12:30 p.m. – Apartamentos Ballantyne

12:35 p.m. a 12:40 p.m.– Apartamentos Brittany Place

12:50 p.m. a 1:05 p.m. – Ida Rodgers

1:10 p.m. a 1:15 p.m. – Bearwallow Trailer Park

El calendario se encuentra en línea en el sitio web de HCPS. Durante el verano, también pueden enviar mensajes de texto “FOOD” o “COMIDA” al 877-877 para encontrar lugares abiertos más cercanos.

