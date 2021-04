Esmé Bianco demanda a Marilyn Manson por violación y tortura

La actriz de Game of Thrones, Esmé Bianco, demandó este viernes 30 de abril al cantante Marilyn Manson por violación y tortura.

Asimismo, Esmé, de 28 años y originaria de Reino Unido demandó a Tony Ciulla, exmanager de Manson.

Según los documentos, la actriz conoció al rockero de 52 años, de Ohio, en 2005 y él expresó interés en elegirla para algunos proyectos cinematográficos.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Bianco afirma que Manson hizo sus primeras insinuaciones sexuales en 2007, luego de que él se divorciara, pidiéndole fotografías desnuda.

Los documentos afirman que Manson la llevó en avión a Los Ángeles, a principios de 2009, supuestamente para filmar un video musical para su canción I Wanna Kill You Like They do in Movies.

Sin embargo, Bianco señaló que al llegar se enteró de que no había nadie del equipo de filmación, solo Manson y que se esperaba que ella se quedara con él, estuviera disponible 24/7 y que utilizara lencería como “disfraz”.

Esmé Bianco alegó que fue drogada y sometida a amenazas de violación. De acuerdo con la demanda, ella fue atada a un arrodillador de oración y golpeada por Manson con un látigo que le dijo había sido utilizado por los nazis.

Asimismo, Esmé afirmó que Manson la electrocutó y que fue manipulada para creer que todo eso era parte del video y que estaba siendo editado.

En la demanda, Bianco expresó que tanto Manson, como Ciulla violaron las leyes de trata de blancas al volarla desde Londres a Los Ángeles con el pretexto de hacer el video musical que nunca se hizo.

Esmé Bianco demanda a Marilyn Manson

La demanda establecida por la actriz señala que Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Warner, comentió actos sexuales con Bianco en momentos que ella no podía dar su consentimiento o cuando estaba inconsciente.

Bianco asegura que Manson usó un patrón de uso de drogas, duerza y amanezas de fuerza para obligarla a realizar actos sexuales en múltiples ocasiones y afirma que la violó alrededor de mayo del 2011.

Estos actos incluyen azotar, morder, cortar y golpear los senos y genitales de Bianco para la satisfacción sexual del señor Warner. Todo sin el consentimiento de la demandante”, señala la demanda.

Bianco, quien dio vida a Ros en Game of Thrones, presentó la denuncia formal en el Tribunal de Distrito Central de California.

La primera vez que Bianco acusó a Manson públicamente fue en febrero de este año.