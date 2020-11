La crisis por la Pandemia del COVID-19 pegó fuerte en distintos sectores, no sólo el restaurantero, entretenimiento, deportivo, sino también, a los grandes consorcios, quienes ya tienen un plan para continuar ofreciendo contenidos a sus audiencias.

Uno de los consorcios más poderosos en medios de comunicación, ESPN, canal deportivo que pertenece a Disney hará un despido masivo en breve para sanar sus finanzas y se prevé que al menos sean 500 plazas.

De estos 500 empleos que se perderán, al menos 300 serán por la vía del despido y 200 de plazas eventuales que no se cubrirán más, es decir, término de contratos o temporales que trabajen dentro de la empresa.

Este recorte representa al menos el 10 por ciento del total de la plantilla que conforma a ESPN, un número que no resulta pequeño, ya que las plazas en medios de comunicación cada vez son más reducidas.

Recordemos que la sede de ESPN está en Bristol, Connecticut, donde está la mayor parte de la plantilla.

ESPN is expected to announce layoffs this week, possibly as soon as Thursday. Remote production is expected to be hit significantly while some of the cost savings will come from talent contracts not being renewed. https://t.co/ZSHrmQgzRK

— Richard Deitsch (@richarddeitsch) November 4, 2020