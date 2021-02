Esta es la razón por la que Cameron Diaz no volverá a actuar

Si extrañas a Cameron Diaz en las películas, puede que la espera sea más larga de lo que aparentaba, pues la actriz originaria de San Diego, California, reveló por qué no volverá a actuar.

Desde 2014 la actriz no ha tenido participaciones en proyectos de cine o televisión, luego de terminar Annie, No hay dos sin tres y Sex Tape: Algo pasa en la Nube.

En ese año, la también modelo había dicho que pondría en pausa su carrera, por el nacimiento de su hija Raddix Madden y porque quería dedicarse por completo a su crianza.

De aquel momento han pasado 7 años y Cameron Diaz aseguró que esa sigue siendo la razón por la que no volverá a actuar.

Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida”, dijo en una reciente entrevista con Bruce Bozzi en el segmento Quarentined with Bruce.

La actriz enfatizó en que actualmente está en su momento más pleno y que nunca había sentido esto, por lo que no planea dejar algo por lo que esperó tantos años.

Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora, sin duda. Es todo lo que esperé durante mucho tiempo. Puedo dedicarme por completo a ello sin tener otras distracciones. No me imagino ser madre, en el punto en el que estoy ahora, y tener que estar en un set de rodaje 14 o 16 horas al día lejos de ella.

Sin duda, Cameron Diaz ha dejado un gran legado en el cine y la televisión, con una carrera activa de 1994 a 2014 con producciones como The Green Hornet, My sister’s Keeper, Los Ángeles de Charlie, La Boda de mi Mejor Amigo, La Máscara y The Box.

Así que ya lo sabes, la razón por la que Cameron Diaz no volverá a actuar es para poder estar con su pareja, el músico Benji Madden y la hija que tienen juntos, Raddix Madden.