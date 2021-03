Esta es la razón por la que Jennette McCurdy no volverá a iCarly

Luego de que se anunciara el reboot de iCarly, a muchos seguidores del programa les sorprendió que la participación de Jennette McCurdy no estuviera confirmada, sin embargo, recientemente explicó la razón por la que no volverá.

Fue a través de su podcast Empty Inside que la también cantante y compositora habló sobre ser actriz y el papel de Sam que interpretó en iCarly.

La charla fue el pasado 24 de febrero en un podcast que se tituló Fish out of Water y en donde tuvo como invitada a la actriz Anna Faris y hablaron sobre sentirse como “pez fuera del agua”.

Durante la conversación, Jennette McCurdy dijo que se sentía avergonzada de su pasado como actriz:

Estoy tan avergonzada de mi pasado actoral. Resentí mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que eran de lo más cursi. Mis amigos, a los 15, no decían. ‘oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon’. Fue vergonzoso, aunque imagino que hay una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles y te sientes satisfecho”, expresó.

Jennette McCurdy se desarrolló como actriz desde los 13 hasta los 21 años, aunque para sus 15 años ya se sentía avergonzada. Sin embargo, la actriz continuó actuando porque su mamá la impulsó, pero dejó de hacerlo cuando su madre falleció.

Con su muerte murieron muchas ideas suyas en mi vida”, explicó.

Asimismo, Jennette McCurdy dijo que no descarta la posibilidad de volver a actuar si encuentra un proyecto interesante.

Siento que tengo un punto de vista y una visión. Veremos dónde están las cosas en unos años.

Sus últimas participaciones fueron en The First Lady y Pequeñas Zorras (2018). Aquí te dejamos el podcast en el que Jennette McCurdy explicó la razón por la que no volverá a iCarly.