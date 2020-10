Esta es la razón por la que Shonda Rhimes se fue de la ABC y prefirió a Netflix

Aunque firmó un contrato de exclusividad con Netflix en 2017, la productora y escritora Shonda Rhimes explicó por primera vez la razón por la que dejó la ABC, perteneciente a Disney, y se fue con la cadena de streaming.

Esta declaración aparece en una entrevista para The Hollywood Reporter, revista para la que protagonizó la portada.

La creadora y productora de éxitos como Scandal, How to Get Away With Murder y Greey’s Anathomy dijo que se sentía limitada creativamente.

Sentía que estaba muriendo, como si llevara mucho tiempo empujando la misma pelota, por la misma colina, de la misma forma por un largo tiempo.

Sin embargo, esa no fue la gota que derramó el vaso.

¡Escándalo! Shonda Rhimes se fue de la ABC… ¿por un pase de Disneyland?

Como parte de su contrato con la cadena estadounidense, Rhimes tenía un pase ilimitado a Disneyland, pero ese no fue el problema.

La productora narra que en una ocasión quería llevar a sus hijas al parque de diversiones, sin embargo el pase que tenía no era transferible, por lo que solicitó otro para su niñera y uno más para su hermana.

Luego de largas discusiones, pues no le querían dar ningún pase extra, a pesar de ser la creadora de contenido más rentable de la empresa, Shonda consiguió que se los dieran.

El problema fue que, al llegar al parque temático, donde pasearían sus hijas, solo uno de esos pases funcionó. Rhimes pensó que llamando a un alto ejecutivo podría solucionar el problema, pero no fue así, sino que le dijeron:

¿No ha sido suficiente?

Luego de esa respuesta, Rhonda supo que ya no debía seguir en esa empresa. Llamó a sus representantes y les dijo que le consiguieran un contrato con Netflix, de lo contrario también cambiaría de representantes.

La estrategia funcionó. Luego de reuniones con ejecutivos de la plataforma, Shonda firmó su contrato de exclusividad con Netflix, donde consiguió más libertad creativa.

Lo que está por llegar de Shonda Rhimes a Netflix

Este año, su compañía de producción Shondaland estrenará Los Bridgerton, el 25 de diciembre y se espera que su creación, Inventing Anna, llegue el próximo año, luego de atrasarse debido al coronavirus.