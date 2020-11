El gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva declarando el estado de emergencia para 8 condados en el sur de Florida amenazados por la tormenta tropical Eta. De igual forma y pidió a los residentes que se aprovisionaran ante el riesgo de lluvias e inundaciones de las próximas horas.

El meteroro fortaleció su paso por Cuba y este domingo o lunes estará en Florida. Luego de los estragos causados por Eta en Centroamérica, el gobernador se adelantó a pedir resguardo a las comunidades.

“Debido a las condiciones anteriores, con mucha precaución declaro que existe un estado de emergencia en los siguientes condados: Broward, Collier, Hendry, Lee, Martin, Miami-Dade, Monore y Palm Beach Counites”, dice la orden.

Los pronósticos indican que la tormenta tropical Eta podría provocar en Florida olas de entre 15 y 20 pies. Como consecuencia de estas condiciones se incluyen posibles inundaciones costeras y erosión de las playas.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que se mantiene vigilancia de huracán en la Costa de Florida desde Deerfield Beach hasta Bonita Beach. También para los Cayos de Florida desde Ocean Reef hasta Dry Tortugas, incluido Bahía de Florida.

Persiste además el riesgo creciente de vientos e inundaciones repentinas en partes del sur y posible centro de Florida este fin de semana y el menos hasta el martes en la noche.

Tropical Storm #Eta is making landfall along the south-central coast of Cuba. Here are the 4 am EST Key Messages. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/1x8KPX1Wse

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2020