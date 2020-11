Estados Unidos todavía no puede proclamar quién será presidente. Aún quedan estados en disputa cuyos resultados serán clave para el cierre de la contienda electoral presidencial.

Michigan, Wisconsin y Pensilvania serán finalmente los que despejarán las dudas. Por el momento, sin estos estados Donald Trump y Joe Biden no pueden sumar los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar la Casa Blanca.

Desde hace varios meses esta cercanía en los resultados se había advertido. Por un lado, la pandemia del coronavirus facilitó el voto por correo, lo que hace más lento el cómputo de los resultados. Estados Unidos registró más de 100 millones de votos anticipados al día de las elecciones, y éstos tardan más en procesarse que los votos presenciales.

¿Qué falta para que Estados Unidos defina al presidente?

No solo se trata de terminar de contabilizar los votos de los estados pendientes. Además, se requiere que el margen sea menos estrecho a como se ha ido formulando, lo que obliga a que se necesite contabilizar más votos para que The Associated Press declare un ganador.

Por otro lado, unos 20 estados permiten contabilizar los votos por correo después de la jornada electoral mientras tengan el matasellos del día de los comicios. Entre ellos está Pensilvania, una de las regiones clave para la decisión.

Estados como Florida comenzaron a contar los votos en ausencia antes del martes y presentaron resultados definitivos horas después del cierre de los centros electorales. Esto da fe de lo tardío que puede ser el conteo.

The Associated Press recordó que Estados Unidos ya ha tenido otras carreras presidenciales sin un ganador inmediato antes. En 2000, un fallo de la Corte Suprema del 12 de diciembre — dos meses y cinco días después de los comicios — dio por finalizado el reconteo en Florida y otorgó la presidencia al republicano George W. Bush en lugar de al demócrata Al Gore.

Tensa calma en los dos bandos

Aunque la demora en conocer los resultados está ampliamente justificada, esto no puede ser tomado como un signo de fraude. No obstante, el presidente Donald Trump expresó sus dudas al respecto. En horas de la madrugada, el presidente Donald Trump afirmó que adversarios intentan ‘robar las elecciones’.

Trump desde antes ya había usado el voto por correo como un instrumento que facilitaría un fraude masivo. Al mismo tiempo, exigía un resultado la misma noche del cierre de los centros electorales. Fue por ello que entre sus declaraciones agregó que desafiaría los resultados de los comicios ante la Corte Suprema, aunque no estuvo claro qué tipo de recurso legal propone exactamente.

Entretanto, el aspirante demócrata, Joe Biden, pidió a sus seguidores: “mantengan la fe, vamos a ganar esto”. Agregó además “ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo del conteo de los votos, y no terminará hasta que se hayan contado todos”.

Más tarde, en respuesta a las amenazas de Trump de ir a la Corte, la directora de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillion, dijo que “Si el presidente cumple su amenaza de recurrir a la corte para evitar el cómputo adecuado de los votos, tenemos equipos legales listos para desplegarse para resistir a ese esfuerzo. Y prevalecerán”.

Por el momento lo que sí está claro es que el país está dividido casi al 50% entre republicanos y demócratas.

Desarrollado por La Noticia con información de AP.