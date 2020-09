Estados Unidos extiende restricciones fronterizas hasta el 21 de octubre

Las restricciones de viaje a las fronteras compartidas de Estados Unidos con Canadá y México se han ampliado hasta el 21 de octubre, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP , por sus siglas en inglés).

El Comisario Mark Morgan lo anunció en Twitter el viernes 18 de septiembre.

Restrictions on non-essential travel at land border ports of entry have been extended through Oct. 21. @CBP is committed to slowing the spread of #COVID19 while keeping essential trade and travel flowing. pic.twitter.com/xSofqrU3Gh

— CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) September 18, 2020