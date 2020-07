Estados Unidos retirará visas a estudiantes si las clases se hacen solamente en línea

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) anunció el 6 de julio que los estudiantes internacionales no podrán permanecer en Estados Unidos si las clases a las que están inscritos se trasladan a la modalidad en línea, debido a la pandemia del COVID-19 .

Nuevas reglas de ICE

No podrán dejar el país

Según la nueva regla, los estudiantes internacionales matriculados en instituciones educativas de Estados Unidos deberán abandonar el país. Pueden quedarse si una de sus clases este otoño se toma en persona.

La regla se aplica a los titulares de visas de no inmigrante F-1 y M-1, que permiten a los estudiantes no inmigrantes realizar cursos académicos y vocacionales.

Si están fuera no podrán regresar

Los estudiantes matriculados en escuelas que ya han anunciado planes para operar completamente en línea no podrán regresar a Estados Unidos. El Departamento de Estado no les otorgará visas y los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no les permitirían ingresar al país.

¿Qué pueden hacer?

Los estudiantes activos actualmente en Estados Unidos inscritos en dichos programas deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona para permanecer en estado legal, dijo ICE en un comunicado.

Los estudiantes internacionales que no se transfieren a programas en persona y permanecen en Estados Unidos mientras están matriculados en cursos en línea podrían enfrentar consecuencias migratorias que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de deportación.

Universidad en línea

Las universidades están comenzando a anunciar que tendrán algunas, sino todas, clases en línea para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. Algunas universidades planean tener una combinación de clases en línea y en persona. Los estudiantes internacionales con una combinación de estas clases pueden permanecer en Estados Unidos.

En marzo, las universidades cerraron e hicieron que sus estudiantes que vivían en dormitorios volvieran a casa. Las clases se trasladaron en línea para que los estudiantes continuaran el año escolar desde casa.

Para leer las nuevas reglas establecidas por ICE para visas de estudiantes, visite aquí.