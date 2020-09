Desde hace casi 50 años no se veía la actividad de cinco sistemas ciclónicos simultáneos en el Océano Atlántico. Solo había ocurrido en el año 1971.

Los huracanes Sally, Teddy y Paulette, así como las tormentas tropicales Vicky y la depresión tropical Rene están haciendo historia. Pero este fenómeno tiene una explicación científica.

For the 2nd time on record, the Atlantic has 5+ tropical cyclones (tropical depression (TD) or stronger) simultaneously: #Hurricane #Paulette, TD #Rene, Tropical Storm #Sally, Tropical Storm #Teddy and TD21. Other time was from September 11-14, 1971. pic.twitter.com/9ET1OoxE6f

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 14, 2020