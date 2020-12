Estas con las claves para manifestar tus deseos

Hay muchas maneras de manifestar lo que deseas en tu vida. Para muchas personas lograrlo es fácil, pero para muchas otras esto es más complicado. “La clave principal para manifestar tus deseos es cultivar la energía de lo que quieres experimentar”, asegura Gabrielle Bernstein, autora y emprendedora espiritual.

Para Bernstein cultivar la energía de lo que deseas es crucial porque la manifestación ocurre en el nivel de la energía. “Nuestra energía atrae nuestras experiencias”, asegura.

“Todos somos seres de energía”, dice la autora de “El Universo te cubre las espaldas”. Según dice la autora, cuando nuestra energía vibra a un nivel bajo, atraemos circunstancias de bajo nivel. Pero cuando nuestra energía está en una vibración alta, atraemos resultados positivos.

Estas son las claves para manifestar lo que tanto deseas

Si deseas crear más abundancia en tu vida, no debes vivir con una sensación de carencia o privación. No es bueno pensar todo el tiempo en que no tienes ni compararte con las personas que tienen más.

Quienes tienen constante sensación de carencia, manifiestan más carencia. “Esto se debe a que cada pensamiento y sentimiento que tenemos envía un mensaje energético al Universo. Y el Universo siempre responde de la misma manera”, asegura Bernstein.

El Universo brinda a las personas, las experiencias que coincidan con su frecuencia vibratoria.Por eso es muy importante cultivar la sensación de lo que sí se desea lograr.

“Esta práctica es tan grande que si la practicas con regularidad, comenzarás a ver que tus deseos toman forma rápidamente ¡y te divertirás haciéndolo!”, asegura Bernstein.

Piensa claramente lo que deseas

Antes de que pueda comenzar a atraer lo que deseas, primero debe saber qué es exactamente lo que quieres. El primer paso es aclarar el deseo. Al aclarar el deseo es importante concentrarse en cómo se sentirá al tenerlo. Por ejemplo: ¿Qué sentirá cuando haya iniciado ese negocio que tanto anhela? o ¿Cómo se siente tener una seguridad financiera? ¿O buena salud? Tener estos pensamientos ayudan a liberar los deseos.

Entrega tu deseos al Universo

Después de tener claro tu deseo, entrégaselo al Universo. “Libéralo, confiando en que está siendo atendido”, recomienda la autora.

Puedes decir esta sencilla oración para cambiar tu deseo: “Doy un paso atrás y dejo que el Universo me muestre el camino”.

Una vez que hayas aclarado tu deseo y lo hayas entregado al cuidado del Universo, tu siguiente paso es hacer lo que sea necesario para apoyar ese sentimiento. Por ejemplo, si quieres sentirte en abundancia y ganar más dinero, asegúrate de respetar y disfrutar tu dinero.

“Cuando eres capaz de acceder a la energía de la abundancia y tienes fe en que el Universo siempre proporciona, puedes comenzar a sentir que tu deseo toma forma antes de que aparezca en el mundo físico”, concluye Bernstein.