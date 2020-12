¿Estás saboteando tu pérdida de peso?

Hay muchos factores que podrían estar saboteando tu pérdida de peso. A pesar de llevar una dieta saludable y hacer ejercicio, muchos no consiguen perder peso. “Hay varias razones, desde no realizar el ejercicio adecuado hasta subestimar la cantidad de alimento que consumen”, asegura la nutrióloga Yes de la Torre.

Estas son algunas de las razones por las que podrías estar saboteando tu pérdida de peso