Este es el restaurante más antiguo de Charlotte: Green’s Lunch

Green’s Lunch es el restaurante más antiguo de Charlotte que se encuentra operando en la actualidad y se ha convertido en un auténtico ícono de la ciudad.

Ubicado en el Uptown de la ciudad de Charlotte, Green’s Lunch ofrece desde 1926 deliciosos perros calientes que le han hecho pasar a la historia.

El restaurante ya ha superado los 90 años de fundación y actualmente ofrece un menú para desayunar o almorzar con una amplia variedad de platillos que incluye sándwiches, perros calientes, hamburguesas y bizcochos.

Todo empezó cuando su fundador Robert Green encontró la necesidad de un lugar para que los trabajadores de Tryon Street comieran.

Así que estableció un puesto con tan solo doce taburetes para ofrecer sus perros calientes a 5 centavos cada uno.

Poco a poco el nombre de Green’s Lunch se hizo más conocido para todas las personas del área y sus perros calientes se ubicaron entre los favoritos del lugar.

Los perros calientes en Green’s Lunch todavía se sirven en nuestros panecillos recién horneados. Cubiertos con mostaza, salsa de tomate, ensalada de repollo casera, cebollas recién picadas y lo más importante, nuestro ají casero secreto , cuenta el negocio en su sitio web.

El picante se introdujo en los años 60 a los perros calientes del restaurante y en los 70 se incluyó la ensalada de col.

A pesar de que su fundador murió en 1945, su hija Mary siguió adelante con el negocio por lo que se ganó el apodo de la “Reina de los Perros Calientes” en la ciudad.

Más adelante, la hija del fundador decidió vender el establecimiento a la familia Sikoitis y siguió trabajando en él por 16 años.

Actualmente, la familia Sikoitis es la que lleva adelante el restaurante más antiguo de Charlotte, consiguiendo volverlo una leyenda de una pujante ciudad.

Producido con información de Only in Your State.