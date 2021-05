Autos viejos de la década de 1970 y finales de la de 1960, se alinearon en el centro de Concord, Carolina del Norte.

A lo largo de Union Street este domingo 30 de mayo aparecieron estos vehículos que evocan al pasado.

El escenario era la Nueva York de los años 70.

Aunque se trataba de Concord, Carolina del Norte.

Hollywood trajo celebridades de primer nivel al área de Charlotte para filmar un largometraje.

Se trató de un filme basado en una novela de Judy Blume de 1970.

La actriz Rachel McAdams, de películas como Mean Girls, Wedding Crashers y The Notebook, entre otros éxitos de taquilla, estuvo presente.

También Kathy Bates, ganadora de varios premios Emmy y de la Academia, igual estaba en el suburbio de Charlotte filmando una escena para la película “Are You There God? It’s Me, Margaret”.

La película se espera que se estrene en 2022.

También está protagonizada por Benny Safdie y Abby Ryder Fortson, de 13 años, que también estuvieron en el rodaje de Concord este fin de semana.

En tanto, la película está dirigida por Kelly Fremon Craig.

La película comenzó a filmar en el área de Charlotte a principios de abril y culminará a fines de junio.

Se han rodado escenas en Charlotte, Concord, Kannapolis y Hickory.

Se utilizaron más de 1,000 extras en la filmación del área de Charlotte, incluidos unos 85 en Concord el domingo.

