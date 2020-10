La Pandemia del COVID-19 continúa cancelando estrenos en la industria del cine, desde “Black Widow”, hasta “No Time To Die”, el nuevo filme de James Bond y ahora le tocó a la saga de Jurassic Park.

De esta forma, el estreno de “Jurassic World: Dominion” quedará para mejor ocasión y es otro filme que sufre las consecuencias del cierre de salas por el COVID-19.

Universal Pictures decidió que no será en 2021, sino hasta un año después cuando veamos de nueva cuenta el mundo de los dinosaurios en la pantalla grande.

Colin Trevorrow, director de Jurassic World: Dominion, posteó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó hasta cuando se aplazará el estreno de la cinta.

For the past three months, I’ve worked with an extraordinary cast and crew on a film we can’t wait to share with the world. Even though we'll have to wait a bit longer, it will all be worth it. Let’s stay healthy and take care of each other until then. pic.twitter.com/vnGzhHs4nR

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 6, 2020