Estudiante despierta y encuentra a intruso dentro de su dormitorio

La policía de Fayetteville estaba buscando al intruso que ingresó al apartamento de una estudiante de la Universidad Estatal de Fayetteville el 12 de febrero.

La estudiante le dijo a la policía que se despertó alrededor de las 3:45 am para encontrar a un hombre en su habitación en University Place Apartments, al otro lado de Murchison Road en el campus. El intruso huyó rápidamente, dijo la estudiante.

Intruso no entró por fuerza

No se reportaron heridos y no parecía que se hubiera llevado nada, dijo la policía. Los investigadores no encontraron señales de entrada forzada.

Según los informes, se ha visto a un hombre caminando por el complejo de University Place Apartments comprobando si hay puertas abiertas, dijo la policía.

Se le describe como un hombre afroamericano con rostro claro, de unos 6 pies de altura, y tiene barba y bigote. Llevaba una chaqueta con capucha de color oscuro, una camisa roja y pantalones de color oscuro.

Cualquier persona que identifique al hombre debe llamar a la línea de no emergencia de la policía estatal de Fayetteville al 910-672-1775 o la línea de emergencia al 910-672-1911, al Departamento de Policía de Fayetteville al 910-433-1529 o Crime Stoppers al 910-483-8477.

Consejos de seguridad

La policía del estado de Fayetteville aconsejó a los estudiantes, profesores, personal y visitantes que siempre cerrar sus puertas con llave y cerrar ventanas. También que se aseguren de que sus puertas estén completamente cerradas cuando entren.

Autoridades proporcionan otros consejos de seguridad: