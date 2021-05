Una estudiante y sus padres mueren en incendio en Long Island

Este jueves una estudiante y sus padres murieron en un incendio en Long Island.

Así lo aseguró NBC Nueva York sobre el incendio ocurrido en Nassau este jueves.

La casa se encontraba en Washington Avenue, en Garden City y, de acuerdo con los bomberos, la casa estaba completamente en llamas cuando llegaron al lugar.

Aunque las autoridades no dieron información de las víctimas, un vecino le dijo a NBC New York que se trataba de una estudiante que había sido aceptada a la Universidad de Nueva York y sus padres.

Por su parte, el distrito de escuelas públicas de Garden City lanzó un comunicado a las familias diciendo que estaban desconsolados por el incendio que mató a tres personas, incluida una estudiante de Garden City High School.

Laura Curran, executiva del condado de Nassau, reportó que la causa del incendio está bajo investigación y los bomberos señalaron que no se pudo confirmar que hubiera detectores de humo en funcionamiento en la casa.

Por su parte, ABC reportó que el jueves, el incendio del hogar que cobró la vida de una estudiante y sus dos padres en Long Island sucedió al mismo tiempo que otro masivo en una instalación de desechos comerciales en Westbury.

La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, acudió a sus redes sociales, donde lamentó ambos incendios, que enfatizó, están bajo investigación.

Curran señaló que el incendio que cobró la vida de una familia sucedió alrededor de las 5:00 AM.

Just held a briefing with updates on fires in Westbury and Garden City.



I thank our brave first responders and send my heartfelt condolences to all those affected.



Watch: https://t.co/1ex62ASWsP