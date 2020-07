Estudiantes de Carolina del Norte necesitan su voto para ganar concurso nacional de tecnología de Lenovo

Dos estudiantes de una secundaria de Carolina del Norte son finalistas en un concurso nacional de codificación y programación, organizado por la empresa de fabricación de computadoras Lenovo. Estos jóvenes talentosos necesitan de su voto para avanzar en el certamen.

María Morales es una estudiante de último año en ascenso en Academia de Tecnología Phillip O. Berry, y su compañero Damion Simms, se encuentran entre los cinco finalistas para la competencia Lenovo Scholars, después de que diseñaron SmartEats, una aplicación para ayudar a los usuarios a ser más saludables mediante el seguimiento del peso y el consumo diario de alimentos.

«Cuando descubrí que éramos finalistas, me sorprendió, pero al mismo tiempo, trabajamos tan duro y me alegro de que haya dado sus frutos», dijo Morales a La Noticia. «Sin embargo, era algo que mucha gente no esperaba de nosotros incluso dentro de la escuela. Yo estaba en muchos clubes para las minorías en la escuela y aún así a veces era la única latina allí».

Lenovo Scholars Network ofrece oportunidades para aprender el desarrollo de aplicaciones móviles para estudiantes de secundaria de todo el país. Este año, cerca de 5,000 estudiantes de secundaria en 100 Acedemías Nacionales de Finanzas (NAF) en 21 estados participaron para aprender a codificar y desarrollar aplicaciones móviles innovadoras.

NAF es una red nacional de líderes de educación, negocios y comunidad que trabajan juntos para asegurar que los estudiantes de secundaria estén listos para la universidad y la carrera.

Concursos tecnológicos

Morales dijo que se inspiró para unirse al club Lenovo Scholars después de ser finalista nacional para otra competencia de tecnología liderada por Facebook el año pasado. Con ese programa, Morales pudo tener un viaje pagado a Menlo Park, California, donde dice que se dio cuenta de que podía soñar más grande de lo que pensaba.

«Estar en California me hizo darme cuenta de lo mucho que hay y de que podría haber más gente que se parezca a mí en Silicon Valley», dijo, refiriéndose a la región de California donde muchas de las principales empresas de tecnología tienen su sede.

«Había una mujer que trabajaba en Facebook cuya historia era muy similar a la mía, y era latina. Es importante saber que hay personas en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que tienen la misma historia que nosotros y fueron capaces de realizar sus sueños», agregó.

De la teoría a la práctica

Después de unirse al club, que sólo tenía unos cinco miembros, se enteró de todas las reglas y regulaciones que venían con la competencia. Durante el otoño del 2019, aprendió a codificar la aplicación mediante una plataforma llamada MIT App Inventor.

El proyecto MIT App Inventor es una herramienta de desarrollo de software orientada a capacitar a las personas para que pasen del consumo de tecnología a la creación de tecnología.

Es una herramienta de programación basada en bloques que permite a todos, incluso a los principiantes, iniciar la programación y crear aplicaciones totalmente funcionales para dispositivos Android. Los usuarios de App Inventor pueden programar aplicaciones más complejas de una manera más sencilla que los idiomas tradicionales basados en texto.

En enero, ella y su compañero de clase comenzaron a desarrollar la aplicación por sí mismos, y fueron capaces de completarla en abril, a pesar de la pandemia de coronavirus.

«Aprendimos a medida que avanzamos, pero algo que no me di cuenta, es que sería un desafío hacer un video», dijo. El video es el único medio que el público puede usar para apoyarlos con un voto.

Proceso de votación

Aunque los estudiantes de Phillip O. Berry son finalistas para el programa, Lenovo Scholars Network tiene un proceso de votación pública para mostrar la aplicación móvil favorita del público. El proceso de votación está abierto ahora y se cerrará el 13 de julio a la medianoche.

Aunque se suponía que los finalistas ganarán un viaje pagado a Orlando, Florida, esto se descartó, pero recibirán otro premio que aún no se ha anunciado.

«Significaría mucho para mí si ganamos», dijo Morales. «Quiero mostrar a otros que las latinas pueden y deben estar en el campo de STEM».

Aunque ha estado muy involucrada en la tecnología, Morales quiere entrar en el camino de la ingeniería biomédica, donde puede unir su pasión por la tecnología y la ingeniería para ayudar a la comunidad.

Su mensaje

Después de ver lo que es posible para ella, anima a otras latinas a encontrar sus propios caminos.

«Participa en la escuela y en los clubes», dijo. «Esto te puede abrir los ojos a lo que puedes hacer.»

¿Cómo ayudarlos?

Los interesados en ayudar a estos jóvenes pueden ingresar aquí. Busque el proyecto “Phillip O. Berry Academy of Technology, Charlotte, NC”, al dar su voto le pedirán su correo electrónico, solo pueden votar una vez por correo electrónico.