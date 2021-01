Estudiantes de CMS no regresarán a las aulas hasta febrero

La Junta Escolar de Charlotte-Mecklenburg votó el jueves 14 de enero para mantener a los estudiantes en el Sistema de aprendizaje remoto, al menos hasta el viernes 12 de febrero.

Originalmente se suponía que los estudiantes regresarán a clases presenciales después del viernes 19 de enero, pero se llevó a cabo una reunión de emergencia después de que se emitiera una nueva directiva de la Directora de Salud Pública del Condado de Mecklenburg, Gibbie Harris.

La directiva, que no es obligatoria, pide a todos los miembros de la comunidad que se queden en casa, excepto para las actividades esenciales hasta el martes 2 de febrero.

“Luchamos con los temas relacionados con la seguridad y lo académico. Aunque la educación remota funciona bien para algunos niños, no funciona bien para muchos otros niños, y sin embargo, los números están realmente mal. No veo cómo podemos volver el 19 de enero. Simplemente no creo que sea responsable“, dijo la presidenta de la junta, Elyse Dashew.

Bajo el plan aprobado por la junta, las Escuelas Charlotte-Mecklenburg ( CMS , por sus siglas en inglés) regresarán a los estudiantes de pre-Kindergarten, primaria, y algunos estudiantes de educación especial para comenzar a aprender en persona el lunes, 15 de febrero. Los estudiantes de escuela media y secundaria comenzarán el lunes 22 de febrero.

Los deportes, las actividades extracurriculares y la programación antes y después de la escuela se suspenderán durante el cierre. El uso comunitario de los edificios escolares también se detendrá durante ese período de tiempo.

El miembro de la Junta, Sean Strain, criticó al personal de CMS por retrasar el regreso propuesto, y fue el único que se opuso al retraso.

Dijo Strain: “¿Cómo está esto en el mejor interés de los niños para retrasar más allá del 2 de febrero?”

Strain dijo que el aumento de las tasas de malas calificaciones en el distrito indicaba que el aprendizaje a distancia estaba dañando a los estudiantes, y que el logro académico se estaba quedando atrás.

Sin embargo, la miembro de la junta directiva, Rhonda Cheek, que es enfermera, dijo que como profesional de la salud, cree que las métricas del condado habían llegado a un punto en el que la educación presencial tenía que ser cuidadosamente evaluada.

Los funcionarios escolares han declarado que la propagación de COVID-19 no ha sido principalmente a través de las escuelas, sino a través de interacciones comunitarias que afectan las interacciones escolares.

“Permaneciendo alejados no va a cambiar la progresión de la enfermedad, eso está sucediendo porque la gente se está reuniendo. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento como comunidad“, dijo Cheek el jueves 14 de enero.