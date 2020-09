Estudio: niños menores de 10 años transmiten el coronavirus

Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ( CDC ) confirmó que los niños menores de 10 años que asisten a guarderías transmiten el coronavirus responsable de la COVID-19 .

Tres brotes de la enfermedad ocurridos en guarderías de Salt Lake (Utah) se estudiaron entre abril y julio de 2020 para examinar los patrones de transmisión de la enfermedad.

Doce niños adquirieron la COVID-19 en guarderías , reseña el estudio y asegura que 12 niños transmitieron el coronavirus a 46 personas fuera de la guardería, uno de ellos fue un padre que resultó hospitalizado.

Los datos detallados de rastreo de contactos muestran que los niños pueden desempeñar un papel en la transmisión de los entornos de guarderías a los contactos del hogar , indica el estudio.

La investigación fue desarrollada por miembros del Equipo de Respuesta de los CDC para el COVID-19 , el Departamento de Salud del Condado de Salt Lake y el Departamento de Salud de Utah .

Asimismo, la investigación indica que 184 personas contagiadas por COVID-19 resultaron estar vinculadas a los tres brotes en guarderías y el 60% de los contagiados eran niños, quienes tuvieron síntomas leves o ausentes durante el contagio.

Tener pruebas de SARS-CoV-2 disponibles, resultados oportunos y pruebas de contactos de personas con COVID-19 en entornos de cuidado infantil, independientemente de los síntomas, puede ayudar a prevenir la transmisión .

Los CDC reiteran que deben implementarse las recomendaciones básicas para evitar la propagación del coronavirus desde las guarderías como:

Usar mascarillas, sobre todo entre los miembros del personal.

Higiene de las manos.

Limpieza y desinfección frecuentes de las superficies de alto contacto.

Quedarse en casa cuando los pacientes están enfermos para reducir transmisión del coronavirus.

Las conclusiones no significan que deben cerrarse las escuelas y guarderías, pero confirman que el virus puede diseminarse en esos lugares y ser llevado a casa por los niños. Así que son necesarias las mascarillas, la desinfección y la sana distancia , indicó The Associated Press .

