Eta: se intensifica a su paso a América Central

Eta es ahora un huracán tras haberse intensificado el lunes, 2 de noviembre, con fuertes lluvias, marejadas ciclónicas y deslizamientos de tierra.

El boletín apunta a que la tormenta tropical tiene vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora a una velocidad de desplazamiento de 10 millas, de acuerdo con el boletín del lunes de las 8:00 a.m del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Sus vientos se extienden a 140 millas de su centro.

Hurricane #Eta Advisory 7A: Air Force Reserve Hurricane Hunter Aircraft Finds Eta Quickly Strengthening. Life-Threatening Storm Surge, Damaging Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020