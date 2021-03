Evaluna confiesa lo peor de vivir con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son una de las parejas jóvenes más mediáticas y divertidas artísticamente y en redes sociales y aunque la relación parece perfecta, la hija de Ricardo Montaner contó qué es lo peor de vivir con el cantante colombiano.

Durante un programa argentino llamado La Peña de Morfi (Telefe), la cantante explicó qué es lo mejor de vivir con el joven de 27 años:

Lo mejor es despertarnos juntitos, me parece superlindo. Me encantan mis mañanas con él”, dijo la artista.

Como no todo puede ser miel sobre hojuelas, Evaluna contó qué es lo peor de vivir con Camilo, inmediatamente después de decir lo que le gusta:

Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, confesó Montaner.

Recientemente la pareja hizo molestar a algunos de sus fans, luego de publicar un reto viral llamado Machu Picchu.

A través de redes sociales, como TikTok, la pareja lanzó una nueva coreografía para la canción de ambos, cuyo video fue estrenado hace 3 semanas.

Sin embargo, los fans no querdaron muy felices con el resultado, pues señalaron que, a pesar del nombre de la canción, el tema no estaba relacionado y no se mencionaba el sitio histórico de Perú.