Evaluna Montaner y Camilo celebran su primer aniversario como esposos

Los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry festejaron su primer aniversario como esposos y es que hace un año, en el 2020, los jóvenes de 23 y 26 años, respectivamente, decidieron casarse.

Fue a través de redes sociales que los cantentes recordaron el momento y celebraron con el lanzamiento de una nueva canción por parte de Evaluna.

Por su parte, también a través de Instagram, el cantante colombiano recordó con cariño esta fecha y dijo que no hay día que no dé gracias por estar con Evaluna Montaner.

No hay día que no tenga el corazón de rodillas, dándole gracias al creador por tender el puente que me trajo a tu lado. ¡Un año a tu lado como tu esposo, aprendiendo de ti todos los días!”, escribió Camilo.