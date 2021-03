Evanescence regresa con álbum The Bitter Truth tras 10 años

La banda de rock originaria de Arkansas, Evanescence está de regreso, pues están a unos días de lanzar su nuevo álbum The Bitter Truth, luego de pasar 10 años sin publicar un disco original.

The Bitter Truth es una colección que, de acuerdo con la banda, está inspirada en la lucha, la pérdida y la superación que se vive en la actualidad.

Estoy muy emocionada, hace poco más de un año que estamos haciendo este disco, pero hace una década que no habíamos sacado uno con canciones y originales. Son muchos episodios de nuestras vidas que estamos mostrando y esperemos que le gusten a nuestros fans”, señaló la líder de la agrupación Amy Lee.



De acuerdo con la cantante, se encuentra muy orgullosa de este álbum y enfatizó en que no habían hecho otro disco porque para ella la prioridad no es el negocio, sino poder expresar algo desde su interior y plasmar su creatividad.

Este es el momento perfecto para hacer música, con las experiencias dolorosas en la que todos los de la banda hemos vivido en los últimos años. Estamos en un punto en el que puedo vislumbrar Evanescence en lo que es por sí mismo. Se ve mucha evolución como banda en este álbum que es ecléctico”, señala Lee, artista originaria de California.



Amy Lee dijo que, personalmente se siente más empoderada y a nivel de banda señaló que han evolucionado y que está convencida de que las y los fans que los han seguido desde hace años pueden darse cuenta de ello.



Sobre qué pasará con los tours y si lamenta el no poder estar de gira debido a la pandemia, Amy Lee fue clara y señaló que esperan volver a los escenarios con mucha más fuerza:

Esa es una de las grandes cosas que nos estamos perdiendo. Normalmente en este momento estaríamos preparándonos para el tour, armando nuestro show. Cuando salga el álbum habrá mucha satisfacción en eso y es lo más importante. Creemos que será mucho más poderoso cuando podamos ir de tour y lo bueno es que nos podemos tomar nuestro tiempo para armar un gran show”, enfatizó.

¿Cuándo sale el disco The Bitter Truth de Evanescence?

Este álbum es un regreso con fuerza de la banda e incluye sencillos como Use my Voice, Wasted on You, The Game is Over y Better Without You.

El álbum completo será lanzado el 26 de marzo, por lo que faltan solo unos días para que las y los fans puedan disfrutar de ello.

Además, Amy Lee adelantó que están preparando un concierto virtual para que todos los fans que tienen alrededor del mundo puedan disfrutar de su música, aunque dijo que no podía ahondar en detalles.