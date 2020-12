Seguramente ya escuchaste que este mes será cuando podrás ver a la estrella de Belén o al menos lo más parecido a ello, algo que no ocurría desde hace 800 años, sin embargo no es lo único que sucederá, por eso te decimos todos los eventos astronómicos de diciembre 2020 que no te puedes perder

Sin duda el 2020 ha sido un año especial, sin catalogar si es positivo o negativo, y esto se reafirma en los astros.

Tan solo hoy, 12 de diciembre, antes del amanecer, se pudo ver una luna menguante y a venus cerca de ella.

Pero no te preocupes, si te lo perdiste, este fin de semana será perfecto para que veas una lluvia de meteoros, según la NASA.

De acuerdo con The National Aeronautics and Space Administration, la mejor oportunidad de ver el evento también llamado gemínidas será la noche del 13 al 14 de diciembre (de domingo para lunes).

Un tip si quieres ver la lluvia de meteoros: encuentra un punto donde no haya luces, el cielo esté despejado y mantente despierto alrededor de las 2 am (según tu hora local) o, si se te hace más fácil, sigue la transmisión en vivo que la NASA hará a través de Facebook.

Ahora, si vives en Chile o Argentina, también te contamos que este 14 de diciembre un eclipse solar total pasará sobre estos dos países.

¿Cuándo ocurre un eclipse solar? Esto pasa cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra creando una sombra sobre la superficie terrestre. Este evento ocurre cada 18 meses.

Durante un eclipse solar total la Luna bloquea la faz brillante del sol, lo que permite ver la atmósfera exterior llamada corona.

Para verlo de manera segura, es necesario utilizar gafas para eclipses o algún método de observación indirecta durante las fases parciales del eclipse.

¿Cuáles son los eventos astronómicos más importantes de diciembre 2020?

Además de los inmediatos, este fin de semana, hay otros eventos muy importantes que no suceden a menudo.

Como te dijimos uno de los más conocidos es la estrella de Belén… este 21 de diciembre se podrá ver la conjunción de Júpiter y Saturno como un “planeta doble”, separados por una quinta parte del diámetro de la luna llena.

La última vez que algo similar sucedió fue en marzo de 1226, hace casi 800 años y no se repetirá hasta finales de este siglo. A simple vista Júpiter y Saturno parecerán un solo planeta.

¿Por qué se le llama estrella de Belén? Este evento astronómico es una conjunción parecida a la que está asociada a la llamada estrella de Belén, que, según las tradiciones, guio a los Reyes Magos al lugar de nacimiento de Jesús.

Ahora que si eres fan de Marte, te contamos que el 23, de la luna al anochecer, podrás ver a Marte cerca.

Y ya para acabar el año, pero no menos importante, la última luna llena del año 2020 será el martes 29 de diciembre.

Dinos qué piensas de los eventos astronómicos de diciembre 2020, ¿hay alguno que te emocione más?