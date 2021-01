El segundo impeachment a Donald Trump trajo efectos colaterales en eventos de caridad vinculados al presidente.

Los eventos altruistas relacionados al presidente Trump el jueves 14 de enero por la noche en Carolina del Norte se cancelaron.

Esto, debido a la “falta de partidarios”.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El segundo juicio político de Trump y los disturbios en el Capitolio el miércoles pasado fueron el preámbulo de esta inminente cancelación.

Se suponía que la inscripción para ‘Tri at the Trump’ en Moorseville se abriría el próximo mes, pero el organizador canceló.

¿La razón? La falta de apoyo debido al nombre del evento.

Testimonio de organizadores del evento

FOX 46 contactó a personas en el Trump National Golf Club donde estaba programada la celebración del evento.

“Eso es simplemente horrible porque conoces a esos niños, ellos cuentan con eso en este día y hora y cuando tenemos que cancelar“, dijo Marcus Long, miembro del Trump National Golf Club.

“Con gran tristeza anuncio que el Tri at the Trump está cancelado”, dijo en Facebook, el organizador del evento ‘Tri at the Trump’.

Aseguró que espera que el país se recupere pese a la falta de apoyo.

Y dijo que no cambiará el nombre del evento solo por el descontento de algunos.

Partidarios de Trump, furiosos

El organizador explicó que los eventos fueron sobre “ayudar a los niños y sus familias a combatir el cáncer“.

Pero después del segundo juicio político de Trump, los patrocinadores de la colecta se redujeron.

“No sé lo que le están haciendo, pero lo odio y lo han perseguido desde que entró”, dijo Diane Meattey, partidaria de Trump.

“Ha tratado de hacer lo mejor que puede por el país“, afirmó.