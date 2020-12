Omar Vizquel negó las acusaciones de violencia doméstica hechas por su esposa, según las cuales el ex pelotero la agredió en dos ocasiones.

Blanca Vizquel, de 36 años, dijo que su marido la agredió inicialmente en 2011, tres años antes de que se casaran. En 2016, Vizquel quedó bajo custodia en Sammamish, Washington, tras un altercado en el que al parecer terminó empujando a su pareja. Pero, más tarde pidió a los fiscales que retiraran los cargos contra su marido supuestamente por amenazas financieras del esposo.

También describió otra disputa acalorada con el deportista, en agosto pasado. Luego de ese último caso ella se convenció de dejar a Vizquel y de solicitar el divorcio.

El pelotero venezolano, 11 veces ganador del Guante de Oro, escribió en su cuenta de Twitter para negar las acusaciones de violencia doméstica.

In an effort to set the record straight on the ongoing divorce proceedings with my wife, today I issued the following statement. pic.twitter.com/J9DRdpfgw6

— Omar Vizquel (@VizquelOmar13) December 16, 2020