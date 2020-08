Ex presidente Bill Clinton estuvo en la isla de Jeffrey Epstein

Documentos revelados por una corte señalan que el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, visitó la isla privada de Jeffrey Epstein, donde se cometieron abusos sexuales, muchos de ellos a menores de edad, informaron The New York Post y Fox News .

Los documentos revelados el 30 de julio reseñan el testimonio de Virginia Giuffre, una víctima quien aseguraba que Clinton visitó la isla en 2011 junto a dos “jóvenes chicas” de Nueva York.

“Sabes, recuerdo haberle preguntado a Jeffrey ‘¿Qué está haciendo Bill Clinton aquí?’ algo así, y se rió y dijo: ‘Bueno, me debe un favor’. Nunca me dijo qué favores eran. Nunca supe. No sabía si hablaba en serio. Sólo era una broma”, detalló Giuffre, según los documentos develados.

Giuffre también declaró que Bill Clinton viajó en el avión privado de Jeffrey Epstein. Asimismo, dijo que el ex presidente estaba acompañado por su vicepresidente, Albert Gore, y por las modelos Naomi Campbell y Heidi Klum, quienes asegura Giuffre estaban a bordo de la aeronave.

Otras revelaciones

Los documentos revelados son conversaciones que Giuffre tuvo con sus abogados hace casi 10 años atrás.

También se revelaron correos electrónicos donde Epstein instruye a su ex novia Ghislaine Maxwell sobre cómo lidiar con acusaciones en su contra.

Los documentos además revelan que Maxwell sí mantuvo contacto con Epstein a pesar de que ella negó haber tenido contacto con el abusador sexual desde hace más de una década.

Detalles

El caso de Epstein ha revelado redes de esclavitud sexual, tráfico sexual de menores y abuso sexual.

Además, ha salpicado a distintas personalidades del espectáculo y la política que visitaron la isla de Epstein, también conocida luego como la “isla de las orgías”.

Un documental de Netflix sacó a la luz una serie de testimonios de las víctimas de Epstein y ha permitido ahondar más en la historia que involucra al príncipe Andrés de la Corona Británica.

Epstein fue arrestado por tráfico sexual de menores y se suicidó en su celda en el año 2019.

Recientemente, el hijo de una jueza latina murió días después de recibir un caso relacionado con Epstein.