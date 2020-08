El empresario y exalcalde de Rensselaer, Joseph Kapp, murió en Nueva York durante la prueba de una máquina para hacer guacamole.

Según el reporte, Joseph Kapp se encontraba el miércoles 5 de agosto en Innovate Test Solutions, una compañía de ingeniería y laboratorio de pruebas, cuando el procesador de alimentos de alta presión estalló mientras hacía un guacamole. La explosión causó la muerte del empresario de 67 años y dos heridos, según el diario Times Union.

En la década de los 90, Kapp fue alcalde de Rensselaer, un condado al norte de Nueva York y era vicepresidente de la junta del fideicomiso del Hudson Valley Community College.

Hudson Valley mourns the loss of Dr. Joseph Kapp, vice chairman of the Board of Trustees. Once a student at #HVCC, Joe went on to achieve great things and give back to the college and community. He will be greatly missed and we share our deepest sympathies with the Kapp family.

— HVCC (@HudsonValleyCC) August 6, 2020