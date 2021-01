Examante de la princesa Diana, Hasnat Khan, dice que fue manipulada en entrevista de la BBC

Hasnat Khan, quien fuera amante de la princesa Diana, rompió el silencio para hablar de la polémica entrevista que Ladi Di dio al periodista Martin Bashir, de la BBC, que está siendo investigada por supuesta manipulación a la princesa de Gales.

Luego de que se dira a conocer esto, Hasnat Khan habló al respecto y, en una entrevista para el medio Daily Mail, coincidió en que Bashir presionó y manipuló a Diana para que diera la polémica declaración, cuando dijo que en su matrimonio había 3 personas y que eso era multitud, haciendo alusión a la infidelidad del príncipe Carlos con Camila Parker.

Hasnat Khan es un cirujano de 62 años, nacido en Pakistán, salió con la princesa Diana desde 1995 hasta el verano de 1997, poco antes de la muerte de la princesa en agosto de dicho año.

Según ha explicado Khan, las declaraciones de Diana fueron la consencuencia de la manipulación del periodista Martin Bashir sobre Diana Spencer, ya que, de acuerdo con el examante, uno de los atractivos de Diana era su vulnerabilidad, hecho que fue explotado por el comunicador durante la entrevista.

Más tarde me di cuenta de que Bashir aprovechó esas vulnerabilidades. Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de basura”, sentenció Hasnat Khan.

Y es que, en noviembre del año pasado, un documental de la cadena británica ITV mostró la forma en que se chantajeó y se usaron mentiras hacia Diana de Gales durante la entrevista hecha para el programa Panorama, de Bashir, lo que incluso ha puesto en duda la credibilidad de la BBC.

Según lo ha narrado el cirujano pakistaní, Diana le confesó que había alguien que le pasaba información en secreto del Palacio Real, se refería al periodista Bashir.

Pero, luego de establecer contacto con este informante, Khan confiesa que Diana comenzó a sospechar de todos e incluso estaba convencida de que su teléfono estaba intervenido y de que los frenos de su auto habían sido manipulados.

Ella no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba. Era un hombre inteligente”, señaló Hasnat en la entrevista para el Daily Mail.

Diana conoció en fechas cercanas tanto a Hasnat Khan, como a Martin Bashir, por lo que Khan recuerda que vio a Bashir por primera vez en un bar en el que se encontraron los tres a petición de la princesa Diana.

Sin embargo, Khan señala que no le dio confianza el periodista, pues inmediatamente comenzó a cuestionarlo sobre su relación con Diana, incluso preguntándole por qué no se habían casado y cuándo lo harían.

Le dije a Diana que Bashir no me agradaba, que no confiaba en él y que debía cortar sus relaciones”, asegura Khan.