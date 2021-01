El exentrenador de Carolina Panthers y actual coach de Washington Football Team, Ron Rivera, está oficialmente libre de cáncer, informó su hija, Courtney Rivera, este jueves.

Luego de concluir exitosamente su tratamiento a finales del año pasado, Ron Rivera consiguió la victoria más importante de su vida al vencer definitivamente al cáncer.

Thank you all for the love and prayers ❤️💛 just got off the phone with mom and dad leaving the hospital @RiverboatRonHC is officially cancer free!!! https://t.co/zxHls7WV7g

— Courtney Rivera (@NFL2Ucla) January 28, 2021