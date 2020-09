Exhibieron arte en Charlotte a favor de Black Lives Matter

Distintos artistas locales de la ciudad de Charlotte realizaron el 26 de septiembre exhibiciones en apoyo al movimiento Black Lives Matter en la calle South Tryon.

De acuerdo con Queen City Nerve , distintos artistas locales celebraron las exhibiciones durante cada sábado del mes de septiembre y la última se realizó el 26 de septiembre.

These interactive exhibits have been held every Saturday through September, with today being the last one. pic.twitter.com/ThI2Exar9q

— Queen City Nerve (@queencitynerve) September 26, 2020