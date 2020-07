Cientos marchan para pedir remoción de estatua confederada en Graham

Aproximadamente 700 manifestantes con máscaras, ondeando banderas y llevando carteles, regresaron a un monumento en Graham, condado de Alamance, en una marcha para pedir la remoción de la estatua confederada, durante una «Marcha por la Justicia y la Comunidad» el sábado 11 de julio.

Esta fue la primera manifestación contra la estatua, desde que un juez federal levantó una polémica prohibición de las protestas, emitida por la Ciudad de Graham ,y aplicada con la ayuda de la Oficina del Alguacil del Condado de Alamance.

En la marcha, los manifestantes de Black Lives Matter caminaron por una ruta de 1.5 millas, que los llevó de Burlington a Graham, donde fueron recibidos por contra-manifestantes.

Los manifestantes pidieron la remoción de la estatua confederada, así como la renuncia del Alguacil Terry Johnson, y el fin de la brutalidad policial.

Estatua confederada

Justice 4 the Next Generation, Alamance Alliance for Justice y Alamance Agents for Change co-organizaron la marcha, que contó con un discurso de apertura del reverendo Greg Drumwright, originario de Burlington y activista de justicia social.

“Donde quiera que vayan los negros, somos culpables”, dijo Drumwright. “Es hora de que esta estatua confederada y todas las estatuas confederadas se bajen, porque ya no nos sentimos culpables en nuestros propios hogares”.

Una serie de oradores subieron a un escenario, temporalmente instalado frente al Histórico Palacio de Justicia del Condado de Alamance, para abordar una serie de temas, incluida la importancia de votar, el simbolismo de la estatua, el racismo sistémico en el sistema educativo y la lucha continua contra la brutalidad policial.

La contra marcha

Los oradores compitieron contra las arengas de un grupo de unos 25 contra-manifestantes, que agitaban símbolos de la Confederación, y banderas que decían “Trump 2020”.

Miembros de Alamance County Taking Back Alamance County, un grupo neo-confederado, gritaba “todas las vidas importan”, “salgan de nuestra ciudad y “la estatua nunca se derrumba”.

Agentes de la ley de varios departamentos, incluidos Burlington, Graham, Mebane, Gibsonville, Elon University, Charlotte-Mecklenburg, la Patrulla de Carreteras del Estado y la Oficina del Alguacil, estuvieron en la marcha contra la estatua confederada de Graham.

El Alguacil en Graham

Los agentes bloquearon las calles adyacentes, salvaguardaron la propiedad pública, incluida la estatua, y actuaron como una barrera entre los dos grupos.

La llegada de Johnson a la protesta fue recibida con cánticos de “hey hey, ho ho, el alguacil Johnson se tiene que ir” por los manifestantes y “otro período más” por los contra-manifestantes.

Con un chaleco antibalas, Johnson habló con ambas partes y alentó a los miembros de los dos grupos a dispersarse, después del final de la programación oficial de la marcha, aproximadamente tres horas después de que la protesta comenzó al mediodía.

El Alguacil se negó a comentar sobre los llamados a su renuncia.

No hubo violencia durante la protesta. Pero al menos un activista de Black Lives Matter fue llevado esposado por agentes del Departamento de Policía de Gibsonville.

Marcha contra la estatua

Si bien esta fue la primera protesta frente a la estatua confederada, desde el levantamiento de la prohibición de protestas, no fue la primera protesta de la semana.

El jueves 9 de julio, Kennedy Boston, un estudiante de segundo año en la Universidad de Elon, que estaba en la marcha estatua confederada Graham del sábado, coorganizó una sentada junto a la Oficina del Alguacil, a cinco minutos a pie de la estatua.

El viernes 10 de julio, el alcalde de Graham, Jerry Peterman, declaró un estado de emergencia indefinido para el centro de la ciudad, que es donde se encuentra el monumento confederado.

Durante la marcha, los manifestantes aún podían caminar cerca de la estatua, que estaba protegida por un bloqueo policial.

“Con dos protestas en una semana, espero que algo cambie”, dijo Boston. “Sé que Terry Johnson probablemente no se jubilará pronto, y que no va a cambiar su punto de vista en una semana, pero espero que el movimiento al menos afecte a Graham de alguna manera y tal vez conduzca a la caída de la estatua confederada”.

NC News Intern Corps

NC News Intern Corps es un programa del Taller de Noticias Locales de Carolina del Norte, financiado por el Fondo de Laboratorio de Noticias Locales de Carolina del Norte, y ubicado en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Elon.