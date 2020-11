Exjugador de rugby, Dan Palmer, revela que es gay en una sincera carta

Un día el exjugador de rugby, Dan Palmer, se levantó en un charco de vómito. Había sufrido una sobredosis de analgésicos. Se había acostumbrado a consumir esos medicamentos en el tránsito de un cuadro depresivo con ideas suicidas que había sufrido por años.

Esa mañana es vaga para mí ahora, pero después de lo que pareció una eternidad de pensar, reservé un vuelo a Londres para visitar a un amigo y pedir la ayuda que necesitaba desesperadamente , confiesa en una carta revelada en el medio australiano The Sidney Morning Herald .

El vuelo a Londres lo llevó cara a cara con un amigo a quien le reveló por primera vez su homosexualidad. Recuerdo claramente que no pude decirle una palabra hasta que nos sentamos en un restaurante donde lloré incontrolablemente al otro lado de la mesa durante minutos antes de pasarle la nota que había escrito en mi teléfono , confiesa Palmer, exjugador de los Wallabies.

Tenía 25 años cuando decidió contarlo por primera vez. Ya era un exitoso jugador de rugby en ese momento, pero durante años, muy en el fondo, la tristeza lo asolaba.

Estaba increíblemente frustrado, enojado y desesperadamente triste. Me despreciaba a mí mismo y a la vida que estaba viviendo. Estaba atrapado en una narrativa falsa y no veía salida. La mayoría de las noches lloraba hasta quedarme dormido y habitualmente me adormecía con un cóctel pesado de opioides , reveló el australiano.

El deportista estaba en camino de autodestruirse , pero comunicárselo a su amigo fue el primero de muchos pasos que lo llevaron siete años después a escribir un testimonio público para solidarizarse con personas que también han pasado por lo mismo.

Me enferma saber que en el año 2020 todavía hay personas que se torturan como yo, tanto dentro como fuera del deporte; tenemos que ser mejores , asegura Palmer.