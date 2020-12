¿Extraterrestres? ¿Quiénes pusieron los monolitos por todo el mundo?

El mundo ha sido testigo desde hace semanas de apariciones misteriosas de monolitos. Muchos han dicho que son apariciones extraterrestres ya que aparecen y desaparecen de manera misteriosa. Pero, hace unos días se reveló quiénes son los responsables de esta hazaña que ha llamado tanto la atención del mundo entero.

El primer monolito apareció en el desierto de Utah el 18 de noviembre. El 26 de noviembre se encontró el segundo en Rumania. Un día después desapareció el monolito de Utah y el 1 de diciembre el de Rumania. Un día más tarde apareció un nuevo monolito, pero ahora en California, el cual fue retirado a las 24 horas.

El lunes un monolito más pequeño, pero de aspecto similar, apareció misteriosamente en la Calle Hay Street en Fayetteville, Carolina del Norte. Y supuestamente, el más reciente fue hallado en Chía, Cundinamarca, pero éste tiene un color dorado que despertó muchas dudas en las redes sociales. ¿De qué se trata todo esto? ¿En verdad son apariciones extraterrestres?

Ellos son los que se atribuyeron la aparición de los monolitos

Los autores de los monolitos no son extraterrestres no se trata de un dispositivo de la NASA. The Most Famous Artists se atribuyeron la aparición de los objetos. Se trata de un colectivo de artistas del estado de Nuevo México quienes mostraron imágenes inéditas de uno de los monolitos.

View this post on Instagram A post shared by The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

Según su cuenta de twitter, cada uno de los monolitos tienen un valor de cerca de $45,000 dólares. Matty Mo, quien es el fundador del colectivo, le dijo al portal Mashable que no podía dar muchos detalles debido a los compromisos legales de la primera instalación. Pero en sus redes sociales compartieron fotos y videos de cómo desarrollaron las piezas, según información de El comercio.

“Puedo decir que somos bien conocidos por trucos de esta naturaleza y en este momento estamos ofreciendo auténticos objetos de arte a través de monolitos como servicio”, dijo a Fox News. A su vez, dijo a la televisora que él y su colectivo esperaban vender al menos tres monolitos en la próxima semana.