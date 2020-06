Ezekiel Elliott de Dallas Cowboys da positivo a coronavirus

El corredor y estrella de los Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, dio positivo a coronavirus (covid-19) ; habría más casos en el equipo cinco veces campeón de la NFL.

Rocy Arceneaux, agente de Elliott, aseguró a NFL Network que el jugador está mejorando, aunque Dallas Cowboys no ha hecho oficial la noticia debido a que las leyes federales y estatales impiden revelan este tipo de datos personales.

Ezekiel tuvo síntomas de similares a la gripe y el resto de contagiados serían asintomáticos; jugadores de los Houston Texans también habrían arrojado resultados positivos en las pruebas de coronavirus.

«Mi agente solo confirmó. La historia ya estaba escrita. Los periodistas llamaron a mi agente toda la mañana», confirmó el propio jugador de los Cowboys en su cuenta de Twitter.

My agent only confirmed. The story was already written. Reporters had been called my agent all morning.

— Ezekiel Elliott (@EzekielElliott) June 15, 2020