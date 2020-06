La lucha contra el racismo y la discriminación continúa trascendiendo en diversos ámbitos. Esta vez llegó a la F1, donde la escudería Mercedes anunció que sus pilotos utilizarán automóviles negros en apoyo a las causas raciales.

El hexacampeón de F1, Lewis Hamilton y su compañero, Valtteri Bottas, portarán uniformes negros el próximo domingo cuando la categoría reinicie sus actividades en el Gran Premio de Austria luego del parón por coronavirus.

“El movimiento de Black Lives Matter ilustró lo necesarias que son las medidas para combatir el racismo y toda forma de discriminación”, declaró Mercedes a través de su cuenta de Twitter.

We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team – and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. 👇

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020