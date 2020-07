¡Regresó oficialmente la F1 tras el parón por coronavirus! El piloto de McLaren, Valtteri Bottas, se alzó en lo más alto del podio este domingo en el Gran Premio de Austria.

McLaren dominó la competencia. El tercer puesto se lo llevó el joven piloto, Lando Norris, quien sorprendió con su habilidad al volante. El actual monarca de la F1, Lewis Hamilton terminó en cuarto lugar debido a que recibió una penalización por provocar un choque.

Cabe mencionar que Hamilton fue sancionado con tres lugares en la parrilla de salida por un incidente el sábado en la clasificación.

It's been seven months since our last champagne shower… but our top three still know how to celebrate! 🙌🍾#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/TSGwVpaCKB

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020