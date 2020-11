Facebook prohíbe grupo por estimular violencia durante conteo

Facebook ha implementado políticas frente a la difusión de información falsa en las elecciones. Además, la red social se ha preocupado por vigilar los grupos enfocados en generar violencia durante un proceso electoral que aún no termina.

La red social prohibió un grupo por ser un potencial foco de violencia durante el conteo electoral. El grupo tenía el nombre de “Stop the Steal” (Detengan el robo, en español) y contaba con más de 350 mil miembros.

Algunos miembros del grupo estaban llamando a la violencia y acusaban a los demócratas de robar las elecciones a los republicanos, un discurso aupado por el candidato Donald Trump desde el 4 de noviembre.

De acuerdo con las medidas excepcionales que estamos tomando durante este período de mayor tensión, hemos eliminado el grupo “Stop the Steal”, que estaba creando eventos del mundo real , dijo Facebook en un comunicado.

El grupo se organizó en torno a la deslegitimación del proceso electoral, y vimos preocupantes llamados a la violencia por parte de algunos miembros del grupo , expresó la red social.

El Centro para la lucha contra el Odio Digital estuvo tuiteando algunas imágenes para denunciar la violencia en el grupo antes de que Facebook tomara la medida.

One administrator of the Stop the Steal Facebook group even posted a call for military veterans to join a "fire mission" at counts in battleground states. pic.twitter.com/n1npHdBtX5

— Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) November 5, 2020