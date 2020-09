Facebook se une a Ray-Ban y crearán unos lentes de realidad aumentada

Algunos desarrolladores de tecnología comenzaron a apostar por crear lentes para mejorar la experiencia visual, desde realidad aumentada hasta el despliegue de data en tiempo real, como lo hacen los Google Lens con la NFL.

Y como la competencia es enorme, Mark Zuckerberg decidió no quedarse atrás y se alió con un legendario proveedor de gafas para fabricar lo último en tecnología: Ray-Ban.

No es broma, Facebook y Ray-Ban ya trabajan en un prototipo de lentes para ver en realidad aumentada y con esto, las apps en el emporio de Zuckerberg se adaptarán a las nuevas tecnologías de consumo.

Luxottica es dueña de Ray-Ban, empresa que se especializa en lentes para sol y sus modelos han sido icónicos en la industria.

La llegada de estos lentes AR fue realizada por el propio Mark Zuckerberg, luego de la presentación del Facebook Connect, evento que trajo algunas novedades para la plataforma.

Los lentes Ray-Ban serán la culminación de un desarrollo e investigación del prototipo conocido como Project Aria, el cual centrará sus esfuerzos en ofrecer una experiencia visual única a los consumidores.

Hugo Barra, vicepresidente de Realidad Virtual en Facebok realizó una publicación en Twitter con un teaser que revela más detalles de los lentes AR de Facebook en colaboración con Ray-Ban.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it’s coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy

— Hugo Barra (@hbarra) September 16, 2020