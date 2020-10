Facebook, Twitter y Google, bajo la mira de Trump

El presidente Donald Trump tuiteó el 28 de octubre un video donde asegura que su administración tiene su mira puesta en grandes empresas de tecnología como Facebook , Twitter y Google .

Una de las cosas que estamos haciendo, ustedes vieron lo que pasó con Google, la denuncia; una de las cosas que estamos haciendo es ver muy poderosa y fuertemente a las grandes empresas de tecnología , dijo en un video publicado en Twitter.

El video de Trump, que forma parte de su campaña electoral, critica que este tipo de empresas no dejó circular un reportaje sobre Joe Biden publicado por The New York Post , algo que ocurrió solamente en Facebook y Twitter, y no en Google .

El mandatario declaró que cuando ganó las elecciones en 2016 ellos estaban totalmente contra mí y que han llevado las cosas a un nuevo nivel .

Ellos suprimen la corrupción de Joe Biden (…). No dejaron las historias salir , aseguró Trump.

Las declaraciones del mandatario a tan solo días de las elecciones revelan que Trump tiene bajo la mira a estas empresas. Durante 2020, el presidente ya prohibió las aplicaciones chinas TikTok y WeChat , tras asegurar que el gobierno chino espiaba a través de ellas y consistían una amenaza para el país norteamericano.

Historia sobre Biden bloqueada

Twitter y Facebook bloquearon una historia publicada el 14 de octubre por The New York Post donde se comparte información presuntamente jaqueada sobre el candidato demócrata Joe Biden y su hijo Hunter Biden.

De acuerdo con un presunto correo electrónico, que aparentemente fue filtrado, Hunter Biden facilitó una reunión entre el asesor de Burisma, Vadym Pozharskyi, y el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Investigación de gigantes tecnológicos

Los directores generales de Facebook (Mark Zuckerberg), Amazon (Jeff Bezos), Google (Sundar Pichai) y Apple (Tim Cook) testificaron el 29 de julio ante el Congreso de los Estados Unidos por acusaciones dirigidas contra las empresas que presiden.

El congresista David Cicilline, presidente de la comisión, indicó que la investigación mostró prácticas monopólicas en las cuatro empresas tecnológicas.