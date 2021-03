FAFSA: el programa para pagar la universidad que los latinos no están usando

Todos los años es un reto conseguir que los estudiantes de primera generación y de bajos recursos acudan a la universidad, según Hope Williams, presidente de North Carolina Independent Colleges and Universities. Sin embargo, esta situación se ha agravado con la pandemia. Adicionalmente muchos estudiantes latinos no están usando FAFSA, un programa que los podría ayudar a pagar la universidad

FAFSA: programa para pagar la universidad

No solo ha caído el índice de solicitudes universitarias para estudiantes de primera generación y bajos recursos, la tasa de solicitudes de FAFSA, el programa Federal de Ayuda para Estudiantes, también ha disminuido.

En Carolina del Norte, el índice de solicitudes del FAFSA ha bajado 8.7 % según el National College Attainment Network.

Para las universidades clasificadas en el llamado Title I, que tienen altas tasas de estudiantes de minorías, el índice descendió 12 %.

“Ver el costo de la educación universitaria sin entender la cantidad de apoyo disponible es un desafío abrumador para mucha gente” Hope Williams, presidente de North Carolina Independent Colleges and Universities

Millones de dólares sin ser usados por los latinos

Un reporte del Education Strategy Group encontró que cada año, un estimado $3.4 mil millones en ayuda son desperdiciados porque los estudiantes no llenan las solicitudes de FAFSA.

El 66 % de estudiantes latinos llenan la solicitud de FAFSA cada año, en comparación con el 74 % de estudiantes afroamericanos y el 82 % de estudiantes blancos.

Williams dice que para recibir ayuda financiera federal, los estudiantes deben presentar la solicitud de FAFSA. Cree que muchos estudiantes se sorprenden al ver la posibilidad de ayuda que pueden obtener.

Oportunidades desperdiciadas

Esa necesidad de apoyo durante el proceso de solicitud para ingresar a las universidades, particularmente durante la pandemia, llevó a la organización LatinxEd a lanzar su iniciativa de asesoramiento, College y Consejos en agosto.

“El reto es ayudar a quienes no conocen el proceso, para que hagan la solicitud y trabajen con las oficinas de ayuda financiera (que tienen las universidades), porque hay muchas oportunidades para que la universidad sea económica” Hope Williams, presidente de North Carolina Independent Colleges and Universities

Lina Planacares, quien es una de las consejeras, dice que el programa ha ofrecido sus servicios gratuitos a 82 estudiantes latinos en Carolina del Norte. Considera que en general los estudiantes tienen preocupaciones similares.

“En muchas de las reuniones introductorias, me dijeron: ‘No sé cómo funciona la ayuda financiera y sé que el pago va a causar mucho estrés en mi familia, entonces le agradecería cualquier ayuda que me puedan dar para encontrar becas’”, dijo Planacares.

La consejera dice que los estudiantes de primera generación en particular, necesitan este apoyo.

Ayuda financiera universidad: Un sistema complejo

“A veces no saben las preguntas correctas que deben hacer, o se sienten confundidos respecto a dónde empezar para llegar a su meta final,” agregó Planacares.

Comenta que el apoyo del programa incluye informar a estudiantes sobre las opciones disponibles. Si deberían ir a una universidad comunitaria, tomar un año de descanso, o aplicar a una universidad de cuatro años.

Independientemente de qué camino decidan tomar, Planacares cree que aparte de solicitud a la universidad, el próximo paso esencial es llenar la de FAFSA.

Para más información sobre cómo solicitar la ayuda financiera de FAFSA visita StudentAid

