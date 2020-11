Fallece Alex Trebek, presentador de “¡Jeopardy!”

Alex Trebek, presentador del programa “¡Jeopardy!” falleció en su casa la madrugada del domingo acompañado de familiares y amigos.

Trebek murió a la edad de 80 años, después de luchar contra el cáncer de páncreas durante casi dos años, según informó en un comunicado el estudio Sony, la casa productora de “¡Jeopardy!”.

“¡Jeopardy!” es un programa de preguntas que amenizó por décadas las casas de millones de personas en Estados Unidos.

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM

— Jeopardy! (@Jeopardy) November 8, 2020