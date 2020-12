Fallece Daniel Hernández, conocido oficial de policía de Charlotte

El detective Daniel Hernández, quien se desempeñaba como responsable de las certificaciones de visa U del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), falleció el miércoles 16 de diciembre, tras una afección de salud que lo aquejaba.

Daniel Hernández: el oficial latino de CMPD

Conocido con cariño como “el oficial Hernández” fue un veterano quien luchó valientemente durante la guerra de Vietnam. Formó parte del CMPD desde el año 2001. Su capacidad para comprender y relacionarse con la comunidad latina lo llevó a ayudar a establecer la Unidad de Relaciones Internacionales del departamento.

Desarrolló un curso de español conversacional de nivel de entrada para oficiales, así como una tarjeta de referencia rápida de frases en español relacionadas con la aplicación de la ley para ayudar a los oficiales en las calles, como una forma de crear puentes entre los latinos y CMPD.

Además, el oficial Hernández encabezó y administró el Programa de Inmersión en el Idioma Español del Departamento; que permitió a oficiales selectos de CMPD sumergirse en el idioma y la cultura, a través de una asociación que involucró a escuelas locales de Costa Rica.

Reconocimiento y legado

En el año 2015 la sociedad de oficiales The Sons of the American Revolution (SAR) le entregó una Medalla de Reconocimiento, por su destacado servicio a la comunidad.

En esa oportunidad SAR dijo: “A través de sus esfuerzos laborales, el Oficial Hernández amplió la respuesta y la conciencia de CMPD a la diversidad cultural que existe en el área de Charlotte-Mecklenburg. Mediante la creación de protocolos, la creación de conexiones y la construcción de relaciones; que permitió a los oficiales comunicarse de manera efectiva con aquellos a quienes sirven y eventualmente formar una vínculo de confianza”.

Durante la última parte de su carrera, el detective Daniel Hernández, responsable de las certificaciones de la visa U en el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

Vocación de servicio

El oficial Hernández sirvió como mentor de estudiantes de varias escuelas de CMS; y ha participado activamente en el programa Big Brother / Big Sister a lo largo de los años.

Su integridad, honestidad y compromiso con la comunidad le ganó la confianza de sus colegas y de los latinos de Charlotte.

Nuestro sentido pésame para su familia, amigos y allegados. Paz en su tumba.