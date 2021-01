Sophie Xeon, disc jockey, productora y artista de grabación escocesa nominada al Grammy que trabajó con artistas como Madonna y Charli XCX, murió tras un accidente en la capital griega de Atenas.

Con apenas 34 años el artista transgénero se despidió del plano físico dejando una gran huella vanguardista. La lamentable noticia fue reportada por el sello británico Transgressive:

Trágicamente, nuestra hermosa Sophie falleció esta mañana después de un terrible accidente. Fiel a su espiritualidad, había subido para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó”, dijo el comunicado.

Sophie, que nació en Glasgow, comenzó en el ambiente musical en 2013 y trabajó con Vince Staples, así como con Charli XCX y Madonna.

El legado de Sophie Xeon

Primero usó su propia imagen y voz para el sencillo de octubre de 2017 “It’s Okay To Cry”. La grabación allanó el camino para el álbum debut de Sophie, “Oil of Every Pearl’s Un-Insides”. Lanzado en junio de 2018, recibió una nominación al Grammy al mejor álbum de baile / electrónico.

Sophie era transgénero. Al referirse a su identidad de género dijo:

Transness está tomando el control para alinear más tu cuerpo con tu alma y espíritu para que los dos no luchen entre sí y luchen por sobrevivir … Significa que no eres madre ni padre, eres una persona que mira el mundo y lo siente “.

Los tributos han llegado de toda la comunidad LGBT a una artista ampliamente considerada como una de las más pioneras en la industria de la música.

La cantante y compositora francesa Christine and the Queens describió a Sophie como una “productora estelar, una visionaria, una referencia”, que se rebeló contra “la sociedad estrecha y normativa al ser un triunfo absoluto, tanto como artista como como mujer”.

Ella agregó: “Necesitamos honrar y respetar su memoria y legado. Aprecia a los pioneros “.

Desarrollado por La Noticia con información de AP.