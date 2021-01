Fallece ganadora del Oscar Cicely Tyson, ícono afroamericana

La actriz afroamericana y ganadora del Oscar Cicely Tyson falleció a los 96 años.

La familia de Tyson hizo pública la información a través de su representante Larry Thompson, quien no ofreció mayores detalles.

Cicely Tyson consiguió ganar premios como el Emmy y un Tony. Se hizo con el Oscar cuando recibió el Premio Honorario de la Academia.

Igualmente, tuvo una nominación en la categoría “Mejor Actriz” de los premios de la Academia en 1973, gracias a su participación en la película “Sounder”. Por esa misma actuación fue nominada a los Golden Globe.

El presidente Barack Obama la condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad en una ceremonia realizada en el East Room de la Casa Blanca, en 2016. En su larga y extraordinaria carrera, Cicely Tyson no solo ha triunfado como actriz, sino que ha dado forma al curso de la historia , dijo Obama sobre la actriz.

Se llevó el premio Tony a los 88 años por su interpretación en “The Trip to Bountiful” y también se le reconoce por tocar el corazón de los televidentes en “The Autobiography of Miss Jane Pittman”.

Otro de sus personajes recordados fue el de Ophelia Harkness en la serie “How to Get Away with Murder”. Justo el 26 de enero se publicaron sus memorias “Just As I Am”.