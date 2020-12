Fallece Jeremy Bulloch, el Boba Fett original en Star Wars

El actor inglés, Jeremy Bulloch, quien fue famoso por interpretar a Boba Fett en la trilogía original de Star Wars, falleció a los 75 años.

Daniel Logan, actor que interpretó al mismo personaje cuando era niño durante “Episodio II: Attack of the Clones”, informó el fallecimiento del actor en sus redes sociales.

“Me dan ganas de llorar, al anunciar que Jeremy Bulloch, ha fallecido. Que en paz descanse, leyenda. Nunca olvidaré todo lo que me has enseñado. Te amaré por siempre. Las convenciones no serán lo mismo sin ti. Que la fuerza te acompañe siempre“.

Aunque Bulloch no fue el único que se puso la armadura mandaloriana, sí es el más famoso y el que más escenas hizo durante The Empire Strikes Back y The Return of the Jedi. Además realizó un cameo como el Captain Colton en The Revenge of the Sith.

Boba Fett regresó al universo de Star Wars

Después de la interpretación de Jeremy Bulloch como Boba Fett, la historia del personaje continuó en libros y cómics; sin embargo, con la compra de Star Wars por parte de Disney, se desconocía qué había sucedido con el personaje.

Boba Fett regresó interpretado pro Temuera Morrison, quien hizo de Jango Fett y varios de los clones en las precuelas. Sin embargo, en la serie de The Mandalorian , quien hizo de Jango Fett y varios de los clones en las precuelas.

Sin duda, esta noticia tiene un choque de emociones a los fans del personaje, quienes primero celebraron el regreso de Fett a la saga, pero ahora tienen que decirle adiós al primer interprete.